"فيرجن غالاكتيك" تخطط للتنافس بقوة في السياحة الفضائية

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن شركة ريتشارد برانسون للسياحة الفضائية "فيرجن غالاكتيك" تخطط للاكتتاب العام، كجزء من صفقة استحواذ مع شركة SPAC.

وسبق أن أبلغت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الصفقة، قائلة إن SPAC، التي أنشأها الرئيس التنفيذي السابق لشركة Social Capital LP، شاماث باليهابيتيا، ستستثمر نحو 800 مليون دولار لشراء 49% من أسهم شركة "فيرجن غالاكتيك" Virgin Galactic.

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وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية، إن الصفقة يمكن أن يعلن عنها يوم الثلاثاء، فيما تستجب شركة "فيرجن غالاكتيك" و SPAC لطلبات "رويترز" للحصول على تعليق بشأن الصفقة.

وتتنافس شركة "فيرجن غالاكتيك" مع شركة "بلو أوريجين" وهي شركة الفضاء التابعة لمؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، لتنظيم رحلات إلى الفضاء.

وأجرت فيرجن غالاكتيك تجربة في فبراير الماضي للوصول إلى حافة الفضاء مع مسافر اختباري لأول مرة، ما دفع الشركة إلى الاقتراب من هدفها المتمثل بالرحلات دون المدارية لسياح الفضاء.

وأسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" عام 2004، وشهد هدفه الطموح لإرسال السياح إلى الفضاء تأخيرات وانتكاسات عديدة بينها تحطم المركبة الفضائية SpaceShipTwo الأصلية في الرحلة التجريبية عام 2014، وأدت إلى مقتل الطيار المساعد وإصابة الطيار بجروح خطيرة.

وقال برانسون إنه يعتزم أن يكون أول مسافر في أول رحلة تجارية لمركبة SpaceShipTwo .

المصدر: رويترز