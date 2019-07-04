إصلاح عطل أصاب القسم الأمريكي في المحطة الفضائية

أعلنت وكالة "ناسا" أن رواد الفضاء الموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية تمكنوا من إصلاح خلل فني أصاب معدات القسم الأمريكي التابع للمحطة.

وأشار بيان صادر عن الوكالة مؤخرا إلى "أن رائدي الفضاء نيك هيغ وكريستينا كوك قاما بإصلاح نظام إعادة تدوير المياه التابع للقسم الأمريكي في محطة الفضاء الدولية، وتمكنا من وقف التسريب البسيط في النظام الذي تم اكتشافه في شهر أبريل الفائت".

وأوضح البيان أن المشكلة التقنية المذكورة كانت في إحدى مفاعلات الضخ التابعة لنظام إعادة تدوير المياه في وحدة Tranquility، وبسببها بدأ هذا النظام يفقد بعض قدراته تدريجيا، والآن وبعد استبدال المفاعل المذكور عاد النظام ليعمل بكفاءة من جديد.

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وتعتبر أنظمة إعادة تدوير المياه من أهم التقنيات الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، فهي تقوم بامتصاص أبخرة الماء الموجودة في هواء المحطة الداخلي وتنقيها وتعالجها لتحولها إلى مياه قابلة للاستخدام والشرب من جديد، كما تقوم بتنقية المياه الموجودة في أنظمة المراحيض وتقطرها لتحولها إلى مياه صالحة للشرب.

وكانت وكالة "ناسا" قد ذكرت في أبريل الفائت أيضا أن إحدى الآلات التجريبية، المسؤولة عن تنقية الهواء داخل المحطة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، تعطلت بعد أن أصيبت برمجياتها بخلل مفاجئ.

وأوضحت أن هذا الخلل في برمجيات الآلة حصل عندما انطلق إنذار تحذيري كاذب من أجهزة إنذار الحريق على متن مركبة Cygnus الفضائية الملتحمة بالمحطة، والتي أرسلت من الأرض قبل فترة.

المصدر: نوفوستي