"سبيس إكس" تستعرض هبوط صاروخها الفائق الثقل

استعرضت شركة "سبيس إكس" الأمريكية لقطات من عملية هبوط صاروخها الفضائي الفائق الثقل Falcon Heavy الذي عاد إلى الأرض منذ مدة.

وفي بيان صدر مؤخرا عن "سبيس إكس" أوضحت الشركة أن صاروخ Falcon Heavy الفائق الثقل أطلق من قاعدة "كينيدي" الفضائية في فلوريدا يوم 25 يونيو الفائت، حاملا على متنه عددا من الأقمار الصناعية التي أوصلها إلى مداراتها بنجاح.

وبعد انتهاء المهمة عادت الكتلتان الجانبيتان من الصاروخ لتهبطا بنجاح على الأرض في قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، فيما تعرض القسم الأوسط من الصاروخ لبعض المشاكل أثناء الهبوط، وسقط قرب المنصة البحرية المخصصة لاستقباله.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl — SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2019 г.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الشركة كيف انفصل الجزء الأوسط للصاروخ عن الجسم الأساسي، ومر عبر طبقات الغلاف الجوي للأرض، ليهبط بواسطة مظلات خاصة.

كما استعرض مؤسس الشركة، إيلون موسك، في حسابه على "تويتر" عملية هبوط أحد أجزاء الصاروخ على شبك مثبت على أحد القوارب في المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي