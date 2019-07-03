إطلاق 7 أقمار صناعية من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مصادر في وكالة "ناسا" الأمريكية أن الرواد الموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية سيطلقون إلى الفضاء 7 أقمار صغيرة تابعة لـ 4 دول.

وأشارت المصادر إلى أن عملية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارات الأرض ستجري يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، من وحدة Kibo التابعة للمحطة، وبمساعدة ذراع إلكترونية يابانية مثبتة على تلك الوحدة.

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وأوضحت "ناسا" أن الرواد الموجودين على متن المحطة سيطلقون 3 أقمار صناعية أمريكية من نوع VCC، وقمر EntrySat الفرنسي الصنع، وقمر IOD-GEMS البريطاني، وقمرين تابعين لبولندا هما Swiatowid و KrakSat، وأن هذه الأقمار كانت قد وصلت إلى المحطة في أبريل الفائت على متن مركبة الفضاء الأمريكية Cygnus.

وتعتبر عملية إطلاق الأقمار الصناعية هذه هي الثانية من نوعها خلال الشهرين الأخيرين، ففي 17 يونيو الفائت تمكن الرواد الموجودون على المحطة من إطلاق 4 أقمار صغيرة، هي قمر NepaliSat-1 أول قمر صناعي نيبالي، وقمر Raavana-1 التابع لسريلانكا، وقمر SpooQy-1 السنغافوري، وقمر Uguisu الياباني.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد فضاء هم: الروسي، أليكسي أوفتشينين، الذي يتولى رئاسة المحطة، والأمريكيان، نيك هيغ وكريستينا كوك.

المصدر: نوفوستي