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الرواد الروس يخرجون في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح

الفضاء

الرواد الروس يخرجون في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح
Sputnik roscosmos
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ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن رائدي فضاء روسيين سيخرجان من المحطة الفضائية الدولية في مهمة ثانية إلى الفضاء المفتوح هذا العام.

وقال رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف: " من المقرر أن أخرج أنا ورائد الفضاء، أوليغ سكريبوتشكا، من المحطة الفضائية الدولية في مهمة خاصة لتنفيذ أعمال على سطحها الخارجي هذا العام.. تم الحديث سابقا عن أن المهمة ستكون في 12 ديسمبر، لكننا اتفقنا مع شركائنا في إدارة المحطة على تغيير الموعد ليصبح في 20 نوفمبر المقبل".

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وأشار سكفورتسوف إلى أن المركبة التي ستحمله إلى المحطة الفضائية الدولية في رحلة ستمتد لفترة 201 يوما، ستنطلق إلى الفضاء في الـ 20 من يوليو هذا العام، وستقل المركبة على متنها أيضا رائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، والرائد الأمريكي أندرو مورغان.

أما الطاقم الاحتياطي للرحلة المذكورة نحو المحطة فسيضم كلا من: رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، والأمريكي، توماس ماشبورن، والياباني، سويتشي نوغوتشي.

المصدر: نوفوستي

  

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