مركبة "سويوز" الروسية المأهولة جاهزة للانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن كبار مصممي الصواريخ والمركبات الفضائية الروسية عن استعداد مركبة " "سويوز – إم إس – 13" الروسية المأهولة، والبنية التحتية الأرضية للإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية.

كما أعلنوا عن جاهزية صاروخ "سويوز – إف غي" الحامل للمركبة للإطلاق الذي يتوقع أن يتحقق في 20 يوليو القادم.

وجاء في بيان أصدرته شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للصواريخ الفضائية، أن 60 تجربة علمية ستتحقق على متن المحطة الفضائية الدولية، بمشاركة أفراد البعثة الفضائية الـ60 التي تنطلق إلى المحطة قريبا.

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هذا وأعلن المتحدث باسم "ناسا" كيفين ميليت ، بدوره أن القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية جاهز لاستقبال البعثة الفضائية الجديدة.

يذكر أن طاقم مركبة " سويوز إم إس – 13" يضم رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الأمريكي، أندريو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي الذي يمثل الوكالة الفضائية الأوروبية، توماس ماشبرن.

جدير بالذكر أن مركبة الفضاء "سويوز "إم إس - 11" الروسية المأهولة كانت يوم 25 يونيو الجاري قد عادت من المحطة الفضائية إلى الأرض برواد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي ديفيد سان جاك، والأمريكية آن ماكلين.

المصدر: تاس