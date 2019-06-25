رقم قياسي للروسي كونونينكو في المحطة الفضاء الدولية

سجّل رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، رقما قياسيا في البقاء على متن المحطة الفضائية الدولية، وبلغت المدة الإجمالية التي بقي خلالها في المحطة، 737 يوما.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمركز "يوري غاغارين"، لإعداد وتدريب رواد الفضاء، أن أوليغ كونونينكو، تمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق في هذا المجال والعائد لرائد الفضاء الروسي يوري مالينتشينكو، الذي بقي في المحطة الفضائية الدولية مدة 702 يومين.

وعاد كونونينكو إلى الأرض قادما من المحطة الفضائية الدولية، في الساعة 5.47 من صباح يوم 25 يونيو بتوقيت موسكو.

وعلى مدار عدة أسابيع قادمة، سيقوم الأطباء بمراقبة الحالة الصحية لرائد الفضاء كونونينكو، وبعد ذلك يعتزم الذهاب إلى إحدى مصحات سوتشي للخضوع لفترة إعادة تأهيل.

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المصدر: قناة زفيزدا