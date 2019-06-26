أوروبا لن ترصد أموالا إضافية لدعم صواريخ "روكوت"

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن أوروبا لا تخطط لرصد أموال إضافية لدعم مشروع تطوير صواريخ "روكوت" الخفيفة.

وحول الموضوع قال نائب رئيس "روس كوسموس"، سيرغي سافيولوف "إن تسويق صواريخ روكوت الروسية الخفيفة وضمان استخدامها التجاري في السوق العالمية تتم معالجته مع القائمين على مشروع Eurokot، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي لا نية للأوروبيين بتخصيص مبالغ إضافية لدعم مشروع تطوير هذا النوع من الصواريخ حاليا".

وأشار المسؤول إلى أن الخبراء الروس في مركز "خرونيتشيف" الروسي يعملون حاليا على تطوير جيل جديد من هذه الصواريخ تحت اسم "روكوت-2"، ستعتمد على أجهزة توجيه روسية بالكامل، و لن يكون فيها أي عنصر من الإلكترونيات الأوكرانية الصنع.

وصنعت روسيا هذه الصواريخ في تسعينيات القرن الماضي، واعتبرت من الصواريخ الفضائية الخفيفة القادرة على نقل 1.9 طن من الحمولة إلى المدارات الأرضية.

ومنذ عام 2000، أطلق 28 صاروخا منها، من قاعدتي "بايكونور" و"بليسيتسك" الفضائيتين، حملت 70 قمرا صناعيا، يتبع العديد منها لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: نوفوستي