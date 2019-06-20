روسيا تستعرض تقنيات فضائية جديدة في معرض "لو بورجي"

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية خلال فعاليات معرض "لو بورجي" العالمي للطيران الذي عقد مؤخرا في باريس عن تقنيات وخطط ومشاريع جديدة في مجال الفضاء.

ومن أبرز ما استعرضته روسيا هناك كان قمر "سابسان" الصناعي المخصص للاستشعار والمسح الفضائي، والذي جاء بوزن 120 كلغ، وحمل معدات إضافية تصل أوزانها إلى 100 كلغ.

وسيكون بإمكان هذا القمر العمل في الفضاء لعدة سنوات، والتقاط صور عالية الدقة للأرض وإرسالها إلى المحطات الأرضية للمساهمة في أعمال التخطيط العمراني، ورصد الحرائق والكوارث الطبيعة، ومراقبة الغطاء النباتي.

وخلال المعرض كشفت روسيا أيضا عن خطتها لغزو القمر، وقالت إن روادها سيهبطون على سطحه عام 2030، وسترسل بعدها بعثات إلى هناك عام 2032 و2035، لبناء قواعد ثابتة على سطحه، بالاعتماد على تقنيات جديدة تبني بشكل يشبه آلية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما استعرضت أيضا مسبارا من المفترض أن ينطلق نحو القمر ،ونموذجا لمسبار Spectr-RG الذي طورته مع ألمانيا يظهر خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: نوفوستي