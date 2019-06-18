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فرضية وجود كوكبين مأهولين في منظومة أقرب النجوم إلى الأرض

الفضاء

فرضية وجود كوكبين مأهولين في منظومة أقرب النجوم إلى الأرض
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تصميم تقريبي لأحد كوكبي نجم تيغارد
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لا يستبعد علماء وجود كوكبين مأهولين في منظومة أحد أقرب النجوم إلى الأرض، حسبما توصلت إليه دراسة نشرته مجلة Astronomy & Astrophysics، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الباحثون أن الحديث يدور عن منظومة نجم تيغاردن، من كواكب الحمل، وهو "قزم أحمر" يبعد 12.5 سنة ضوئية فقط من كوكبنا.

واكتشف الكوكبان المفترضان وأطلق عليهما "b وc"، بعد ثلاث سنوات من المراقبة التي أجراها مرصد "كالار-ألتو" في إسبانية، والتي رصدت انحرافات في مسار النجم بتأثير من جاذبية أجسام فضائية تدور حوله.

وتبين أن كوكبي "b وc" أكبر من كوكب الأرض قليلا من حيث حجمهما، مع أن فلكيهما أقرب من نجمهما مقارنة مع فلك الأرض، وتستغرق دورة كل منهما حول تيغاردن 5 أيام و11 يوما فقط. وبما أن درجة حرارة هذا النجم أقل بكثير من درجة حرارة الشمس، فيعتبر الكوكبان المذكوران من صنف الكواكب المرشحة لإيواء الحياة بسبب مناخهما المعتدل نسبيا وإمكانية وجود الماء على سطحيهما.

مع ذلك، لا يخفي الباحثون أن الجزم بوجود الحياة على كوكبي "b وc" يتطلب دراسات معمقة.

المصدر: نوفوستي

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