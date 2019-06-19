روسيا لن تدعم المحطة القمرية الأمريكية إلا بعد إتمام الصاروخ فائق الثقل

أعلن نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سيرغي سافيليف، أن مؤسسته جاهزة للتعاون مع "ناسا" في مشروع Lunar Orbital Gateway.

لكن هذا الأمر لن يتحقق، بحسب سافيليف، إلا بعد إتمام مشروع الصاروخ فائق الثقل الروسي ومركبة "فيديراتسيا" الروسية.

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قال ذلك على هامش معرض "بورجي-2019" للطيران في باريس:" لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بمشاركتنا في مشروع المحطة القمرية المدارية الأمريكية. لكن بعد انتهاء اختبار صاروخنا الفائق الثقل ومركبتنا المستقبلية "فيديراتسيا"سنكون جاهزين لدعم هذا المشروع فيما يتعلق بإنقاذ الطاقم".

يذكر أن الجانب الأمريكي رفض التعاون مع الجانب الروسي في مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية الدولية على قدم المساواة فأعلنت الولايات المتحدة أنها تتولى إدارة المشروع. أما بقية الأطراف فيمكن أن تشارك كمساعد من الدرجة الثانية.

المصدر: تاس