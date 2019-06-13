بوينس آيرس تقترح على روسيا نشر محطات "غلوناس" على أراضي الأرجنتين

أعلن ستانيسلاف ماكارتشوك، المدير المسؤول عن التعاون مع روسيا، أن اللجنة الوطنية الأرجنتينية للأنشطة الفضائية عرضت على روسيا نشر محطات منظومة الملاحة "غلوناس" على أراضيها.

وقال ماكارتشوك في تصريح لوكالة نوفوستي: "روسيا-إحدى الدول الرائدة في مجال الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية. ولكي تعمل هذه المنظومة بالمستوى المطلوب لا بد من دعمها بمحطات أرضية منتشرة في جميع مناطق العالم. ونحن نعتقد بأن هذا العرض يفسح المجال لنساهم في تطوير منظومة "غلوناس". لذلك نقترح نشر محطة أو عدة محطات أرضية في الأرجنتين للرصد والمراقبة التفاضلية لنظام الملاحة ".

من جانبها قالت ساندرا توروسيو، مديرة قسم العلاقات الخارجية في اللجنة الوطنية الأرجنتينية للأنشطة الفضائية، إن التعاون مع روسيا في مجال الملاحة الفضائية "مفيد جدا للمشاريع والبحوث الزراعية والمواصلات وأمن النقل البحري والنهري".

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وأضاف ماكارتشوك، أوضحت روسيا أنها تخطط لنشر محطة "غلوناس" الأرضية في محافظة كوردوبا، حيث المركز الفضائي الأرجنتيني "تيوفيلو تابانيرا". مشيرا إلى أن التعاون في هذا المجال يجب أن يكون مثبتا في بروتوكول التعاون في مجال الدراسات واستكشاف الفضاء في الأغراض السلمية الذي سيتم توقيعه في النصف الثاني من السنة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البلدين حاليا يجري وفق الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والأرجنتين.

المصدر: نوفوستي