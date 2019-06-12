العلماء يعثرون على مركبة "سنوبي" بعد 50 عاما من ضياعها في الفضاء

يعتقد علماء الفلك أنهم ربما عثروا على الوحدة القمرية الشهيرة من مهمة "أبولو 10"، بعد مرور 50 عاما على اختفائها.

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وأطلقت وحدة "سنوبي" القمرية في الفضاء من قبل طاقم "أبولو 10" في عام 1969، كجزء من التحضير لهبوط "أبولو 11" على سطح القمر.

وانتقل اثنين من رواد الفضاء الثلاثة من مهمة "أبولو 10" إلى وحدة "سنوبي" للوصول بواسطتها إلى ارتفاع 50 ألف قدم (نحو 16 كلم) فوق سطح القمر، ثم عادوا إلى وحدة القيادة، عقب الالتحام مجددا بها، بعد القيام بمجموعة من المناورات للتحقق من المنطقة التي ستهبط فيها مهمة "أبولو 11" القمرية. وانتهت المهمة بإطلاق "سنوبي" في الفضاء، وعودة الرواد الثلاثة إلى الأرض.

وقال نيك هاوز، من الجمعية الفلكية الملكية، إنه متأكد من أنه عُثر على الوحدة القمرية أخيرا، وإن كل ما يحتاجونه هو أن يذهب أحد ما ويستعيدها.

وأشار هاوز إلى أن البحث عن وحدة "سنوبي" بدأ في عام 2011، ونسبة احتمال العثور عليها من 235 مليون إلى واحد.

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وحلل هاوز مع فريق من علماء الفلك، تيرابايت من بيانات الرادار، وفي عام 2018، وجدوا ما يعتقدون أنها "سنوبي".

وقال الفريق: "إننا مقتنعون بنسبة 98% أننا وجدناها، لكن حتى يخرج شخص ما ويحصل عليها، لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100%. وحتى يقترب شخص ما من ذلك بالفعل ويحصل على ملف تعريف مفصل للرادار، لا يمكننا أن نكون متأكدين أيضا".

وأضاف هاوز أن شخصا يتمتع بخبرة في مجال الفضاء مثل إيلون موسك، مؤسس "سيبس إكس"، سيكون المرشح المثالي لإعادة "سنوبي" إلى الأرض.

المصدر: ميرور