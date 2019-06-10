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مركبة "ناسا" ترصد بقعة "شديدة الظلام" على العملاق الغازي

الفضاء

مركبة
Reuters NASA
كوكب المشتري
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التقطت مركبة الفضاء "جونو" التابعة لوكالة "ناسا" صورة مذهلة لكوكب المشتري، تظهر دوامة شديدة الظلام تدور فوق سطح الكوكب.

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وتمكن المسبار الفضائي من تصوير هذه الدوامة، خلال دورانها العشرين حول الكوكب، في 29 مايو الماضي، عندما كان "جونو" على بعد نحو 9200 ميل (14800 كم) فوق قمم كوكب المشتري في خط العرض نحو 52 درجة شمالا.

وتواصل المركبة التي وصلت إلى كوكب المشتري في عام 2016، عرض صور رائعة للغلاف الجوي المضطرب للعملاق الغازي.

وأصدرت "ناسا" هذه الصورة المحسنة بالألوان للدوامة في المجرى النفاث الذي تحيط به غيوم مشرقة وعالية الارتفاع.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا هذا المشهد داخل مجرى جوفيان النفاث، حيث تظهر دوامة لها مركز مظلم للغاية".

وعالج العالمان جيرالد إيشستادت وسان دوران الصورة باستخدام بيانات من تصوير كاميرا JunoCam المثبتة على مركبة "جونو"، وأطلقا عليها اسم "هاوية المشتري" (Jupiter Abyss).

المصدر: ديلي ميل

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