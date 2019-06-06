قرص غازي غريب يحيط بالثقب الأسود الهائل في قلب درب التبانة

رصد علماء الفلك، لأول مرة، القرص البارد للغاز المحيط بالثقب الأسود الهائل الموجود في قلب مجرة درب التبانة، وفقا لدراسة حديثة.

وافترض العلماء وجود هذا القرص منذ فترة طويلة، لكنهم لم يتمكنوا من اكتشافه، وقالت عالمة الفيزياء الفلكية إيلينا مورشيكوفا من جامعة برينستون: "كنا أول من قام بتصوير هذا القرص المضطرب، ودراسة دورانه".

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ويوجد في قلوب معظم المجرات، إن لم تكن جميعها، ثقوب سوداء هائلة، يصل حجمها إلى ملايين المرات من كتلة الشمس، والتي تلف نفسها في سحب أو حلقات من الغاز الفضائي.

ويوجد في وسط مجرتنا ثقب أسود هائل يعرف باسم "منطقة الرامي أ*" يبلغ حجمه نحو 4 ملايين مرة كتلة الشمس.

وتتراكم ببطء حول "منطقة الرامي أ*" المواد الموجودة في محيطها مشكلة ما يعرف باسم "القرص التراكمي"، وهو نوع من الأقراص النجمية الدوارة التي تتشكل من الغاز والغبار الكوني.

ولم يتمكن الفلكيون من الحصول على لمحة عن الجزء الساخن المتوهج من هذا القرص قبل الآن، وهو عبارة عن تدفق كروي ينتج بسبب قوى الاحتكاك، ويبعث توهجا من الأشعة السينية عند درجة حرارة تصل إلى نحو 10 ملايين كلفن.

ولكن، في الفضاء الذي يتجاوز هذا الغاز الساخن، والذي يمتد إلى دائرة يبلغ نصف قطرها نحو 6.5 سنة ضوئية من الثقب الأسود، اكتشفت التلسكوبات منطقة أكثر برودة من غاز الهيدروجين، تبلغ حرارتها نحو 10 آلاف كلفن. فقط، فيما لا يزال من غير المؤكد مقدار الغاز البارد الذي يحيط بالثقب الأسود الهائل وسط المجرة.

وأشارت مورشيكوفا: "إذا كنا نريد أن نتعرف على العمليات المهمة وغير المهمة لكيفية تغذية الثقب الأسود، فإننا بحاجة إلى معرفة البيئة المحيطة به جيدا، لكن مساهمة الغاز البارد في تغذية الثقب الأسود لم تدرس مطلقا".

وتقول مورشيكوفا وزملاؤها إنهم تمكنوا أخيرا ولأول مرة من تصوير "القرص التراكمي" حول "منطقة الرامي أ*"، وهذا ما من شأنه أن يساعد في "تحسين فهمنا لكيفية حدوث عملية التراكم في الثقوب السوداء".

المصدر: ساينس ألرت