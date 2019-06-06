علماء الفلك يعلنون توقيت ظهور سحب فضية نادرة

أعلن علماء الفلك في القبة السماوية بموسكو عن بداية موسم مشاهدة ظاهرة السحب الفضية النادرة ليلا في السماء.

وجاء في البيان الصادر عن القبة، "يمكن مشاهدة السحب الفضية في أشهر الصيف فقط في نصف الكرة الأرضية الشمالي وخاصة في شهري يونيو ويوليو وبالأخص من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، وفقط عند خطوط العرض الجغرافية من 45 إلى 70 درجة وخاصة بين خطوط العرض 55-65 درجة".

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تتكون السحب الفضية في طبقات الجو العليا على ارتفاع 80-90 كلم لدى وجود ثلاثة عوامل:

أولا وجود بخار الماء بدرجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية، وثانيا وجود كمية كافية من الغبار تعمل بمثابة مكثف للرطوبة وتتحول لاحقا إلى بلورات ثلجية صغيرة، وأخيرا ضوء الشمس الذي تبعثره هذه البلورات الثلجية، ما يعطي هذه السحب لونها الفضي الأزرق.

لا يوجد إلى الآن اتفاق بشأن مصدر هذه السحب، فبعض العلماء يربطون ظهورها بثوران بركان كراكاتاو عام 1883لأنه حتى عام 1885 لم تشاهد هذه السحب. يعتقد العلماء أن ثوران هذا البركان أطلق إلى الفضاء نحو 35 مليون طن من الرماد وكمية هائلة من بخار الماء التي تحولت فيما بعد إلى سحب زرقاء. وهناك فرضيات أخرى بشأن ظهور هذه السحب، مثل النيازك والكوارث الطبيعية وحتى "الأمطار الشمسية".

المصدر: نوفوستي