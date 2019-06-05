وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر بصورة فريدة
هنأت وكالة الفضاء الأوروبية المسلمين بعيد الفطر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بصور من الفضاء أرفقتها بعبارة "عيد مبارك".
ونشرت الوكالة صورة التقطها البعثة الاستكشافية الفضائي "مارس إكسبريس" من مسافة 8 ملايين كلم، تظهر الأرض قبالة القمر الذي بدا على شكل هلال.
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Eιԃ MυႦαɾαƙ! 🌍🌙 ⠀⠀⠀⠀ With this image of the crescent Earth and Moon taken by Mars Express from a distance of 8 million kilometres while on its way to Mars, we want to wish a happy Eid to everyone celebrating the end of the month of Ramadan. ⠀⠀⠀⠀ Do you have any tradition linked to this holiday or another one marked by the Moon? Let us know in the comment section 👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ 📸 @europeanspaceagency / @germanaerospacecenter / @fu_berlin
وكتبت الوكالة في تعليق على الصورة: "مع هذه الصورة لهلال الأرض والقمر، التي التقطتها مركبة مارس إكسبريس، من مسافة 8 ملايين كيلومتر بينما هي في طريقها إلى المريخ، نود أن نتمنى عيدا سعيدا لجميع المحتفلين بنهاية شهر رمضان".
وأضافت الوكالة: "هل لديكم تقليد مرتبط بهذه العطلة أو أي احتفال آخر يتعلق بالقمر؟ أخبرونا في التعليقات".
المصدر: إنستغرام