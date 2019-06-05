وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر بصورة فريدة

هنأت وكالة الفضاء الأوروبية المسلمين بعيد الفطر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بصور من الفضاء أرفقتها بعبارة "عيد مبارك".

ونشرت الوكالة صورة التقطها البعثة الاستكشافية الفضائي "مارس إكسبريس" من مسافة 8 ملايين كلم، تظهر الأرض قبالة القمر الذي بدا على شكل هلال.

وكتبت الوكالة في تعليق على الصورة: "مع هذه الصورة لهلال الأرض والقمر، التي التقطتها مركبة مارس إكسبريس، من مسافة 8 ملايين كيلومتر بينما هي في طريقها إلى المريخ، نود أن نتمنى عيدا سعيدا لجميع المحتفلين بنهاية شهر رمضان".

وأضافت الوكالة: "هل لديكم تقليد مرتبط بهذه العطلة أو أي احتفال آخر يتعلق بالقمر؟ أخبرونا في التعليقات".

المصدر: إنستغرام