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وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر بصورة فريدة

الفضاء

وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر بصورة فريدة
Reuters Ralph Orlowski
شعار وكالة الفضاء الأوروبية
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هنأت وكالة الفضاء الأوروبية المسلمين بعيد الفطر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بصور من الفضاء أرفقتها بعبارة "عيد مبارك".

ونشرت الوكالة صورة التقطها البعثة الاستكشافية الفضائي "مارس إكسبريس" من مسافة 8 ملايين كلم، تظهر الأرض قبالة القمر الذي بدا على شكل هلال.

وكتبت الوكالة في تعليق على الصورة: "مع هذه الصورة لهلال الأرض والقمر، التي التقطتها مركبة مارس إكسبريس، من مسافة 8 ملايين كيلومتر بينما هي في طريقها إلى المريخ، نود أن نتمنى عيدا سعيدا لجميع المحتفلين بنهاية شهر رمضان".

وأضافت الوكالة: "هل لديكم تقليد مرتبط بهذه العطلة أو أي احتفال آخر يتعلق بالقمر؟ أخبرونا في التعليقات".

المصدر: إنستغرام

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