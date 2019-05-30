أنجز رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو وأليكسي أوفتشينين مهمتهما التي استمرت أكثر من ست ساعات في الفضاء المفتوح، وعادا إلى المحطة الفضائية الدولية.

بدأت مهمة كونونينكو وأوفتشينين في الفضاء المفتوح عند الساعة 18.42 مساء يوم الأربعاء 29 مايو وانتهت في الساعة 00.43 فجر الخميس 30 مايو، أي أنها استمرت ست ساعات ودقيقة واحدة.

وقام الرائدان خلال هذه المهمة بتركيب درابزين يربط بين وحدة البحوث الصغيرة "بويسك" ووحدة الشحن "زاريا"، ورفعوا معدات تجربة "تيست" من وحدة "بويسك" الخاصة بدراسة تاثير عوامل التحليقات الفضائية والبكتيريا التي تعيش على سطح المحطة الفضائية في خلق تشققات مجهرية فيه. كما نظف الرائدان زجاج نوافذ وحدة "تيست" وقاما بأعمال أخرى.

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وجاء خروج الرائدين إلى الفضاء المفتوح في هذا اليوم بالتحديد احتفاءا بعيد ميلاد زميلهم رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف الـ 85، الذي كان أول إنسان في التاريخ يخرج إلى الفضاء المفتوح، ومن المحطة قدما له التهنئة بعيد ميلاده.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخروج إلى الفضاء المفتوح كان الخامس للرائدين الروسيين.

المصدر: نوفوستي