العلماء يختبرون علكة لحماية رواد الفضاء من التهاب اللثة

يحضر علماء معهد قضايا الطب الحيوي الروسي لنقل تجارب "Parodont-ENT" إلى المحطة الفضائية الدولية، لاختبار دواء يحافظ على استقرار المكروبات البشرية microbiota خلال الرحلة إلى القمر.

وقال فياتشسلاف إيلين، رئيس قسم السلامة الصحية والنظافة في المعهد، في حديث لوكالة نوفوستي، "إن هذا المستحضر مخصص لحماية رواد الفضاء من التهابات اللثة المختلفة. وتستخدم فيه سلالة البكتيريا العقدية اللعابية " salivary streptococcus " وسيكون على شكل علكة أو حلوى تمتص في الفم، حيث تنتشر هذه البكتيريا في تجويف الفم وتستعمره، ما يؤدي إلى إخراج البكتيريا المرضية المسببة لالتهابات اللثة منه". مشيرا إلى أن هذا المستحضر يقضي على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية وغيرها أيضا.

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وفيما لو أثبتت نتائج الاختبارات فعالية هذا المستحضر، فسوف تتم إضافته إلى مجموعة الأدوية والمستحضرات لبرنامج رحلة القمر. فقد أظهرت نتائج اختبارات (باردونت 1و2) أنه في ظروف الرحلات الفضائية تتطور البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة. لذلك وفقا لإيلين، سيكون على رواد الفضاء استخدام هذا المستحضر منذ اليوم الأول للرحلة الفضائية، لأن هذه البكتيريا تزداد بالذات في مرحلة التكيف أي في الأيام 7-10 الأولى من الرحلة. وأضاف أن هذه الحالة تلاحظ حتى عند المشتركين في تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر.

المصدر: نوفوستي