أول صاروخ يصل الفضاء الخارجي صممه وأطلقه طلاب في الولايات المتحدة

أطلق طلاب في معهد محركات الصواريخ في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أول صاروخ مصمم بالكامل، وتمكن من عبور خط كارمان الذي يعتبر بداية الفضاء الخارجي للأرض.

وانطلق الصاروخ Traveler IV يوم 21 مايو من القاعدة الفضائية "أمريكا" في ولاية نيو مكسيكو، وفقا لموقع الجامعة على الإنترنت.

وخلال 11 ثانية ونصف وصل الصاروخ أحادي المرحلة إلى سرعة 5.1 ماخ، وبعد 140 ثانية وصل إلى ارتفاع 103 كم.

وذكرت الجامعة أن الطلاب تمكنوا من إعادة المرحلة الأولى من الصاروخ بواسطة مظلة.

المصدر: ren.tv