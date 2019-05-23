الهند تطلق أحدث الأقمار الصناعية إلى الفضاء للاستكشاف

أعلنت مؤسسة بحوث الفضاء الهندية، أنه تم بنجاح إطلاق صاروخ النقل PSLV-C46 وعلى متنه أحدث قمر صناعي للاستكشاف RISAT-2B، يمكنه مراقبة الأرض على مدار اليوم حتى في ظروف السحب الكثيفة.

وأطلق الصاروخ عند الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت موسكو من مطار سريهاريكوت الفضائي في خليج البنغال. وقد أعلنت مؤسسة بحوث الفضاء الهندية أن القمر الصناعي وضع في مداره المقرر.

وقد وصف كيلا ساواديفو سيفان رئيس المؤسسة هذا الحدث بأنه "رائع"، مؤكدا أن أحدث ابتكارات علماء الهند سوف تساعد على تحسين إمكانيات القوات المسلحة الهندية في حماية وضبط الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

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ووفقا لما أعلنته قناة"NDTV" التلفزيونية، زود القمر الصناعي بأحدث الرادارات، ما يسمح للجيش بالحصول على معلومات عن مواقع الإرهابيين وتحركاتهم حتى في الظروف الجوية السيئة. إضافة لهذا يمكن استخدام القمر للأغراض السلمية في قطاع الزراعة ومراقبة الكوارث الطبيعية.

المصدر: نوفوستي