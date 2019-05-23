كشف إمكانيات العربة القمرية الروسية الثقيلة

أعلن يفغيني سلوتا مدير مختبر جيوكيمياء القمر في معهد الجيوكيمياء والكيمياء التحليلية، أن العربة القمرية الروسية الثقيلة ستقوم بحفر آبار عمقها 6 أمتار على سطح القمر وتتجول 500 كلم.

وأن المهام الرئيسية للعربة هي "دراسة بنية المناطق وأخذ عينات من تربتها على عمق 3-6 أمتار. وبعد الانتهاء ستنقل هذه المواد إلى الأرض".

ويصمم خبراء المعهد مجموعة أجهزة ومعدات لتلبية المهام العلمية للعربة القمرية، وذلك استنادا إلى متطلباتها التقنية والفنية.

ويشير مدير المختبر إلى أن العربة القمرية ستكون من ضمن المحطة "لونا-29" التي سبق أن أعلن بأنها ستطلق عام 2028.

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وقد أشار مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء إلى أن تمويل إنتاج "لونا-29" سيكون من ميزانية برنامج الفضاء الحكومي ضمن إطار برنامج صنع صواريخ فائقة الثقل.

وأضاف المصدر، أن صاروخ النقل الثقيل سوف يحمل هذه المحطة إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي