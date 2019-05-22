مركز إعداد رواد الفضاء يقوم باستنساخ سطح القمر على الأرض

أعلن بافل فلاسوف، رئيس مركز إعداد رواد الفضاء في روسيا، أن المركز يخطط لإنشاء ميدان على الأرض يحاكي جاذبية سطح القمر مع كافة المعدات اللازمة لتدريب رواد الفضاء على الهبوط فوقه.

وقال فلاسوف في تصريح لوكالة نوفوستي ، "استلم المركز تصميما أوليا للمعدات التي تسمح بمحاكاة الجاذبية على القمر، وحالة انعدام الوزن، وتسمح لرواد الفضاء بالعمل على مساحة واسعة. وإن هذه المعدات ستوضع في مساحة تحاكي أرضيتها، تضاريس سطح القمر".

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وأعلن فلاسوف سابقا أن المركز استلم مروحية لتدريب رواد الفضاء على الهبوط على سطح القمر والمريخ وسوف تبدأ التدريبات المشابهة على كواكب أخرى في السنة الحالية.

وكانت الجهات المعنية قد أشارت إلى ضرورة إنشاء هذا الميدان في عام 2016 ، وأن مؤسسة "إينيرغيا" والجامعة التكنولوجية بمدينة كوروليوف قد ابتكرتا محاكاة لسطح القمر مع عناصر القاعدة القمرية المستقبلية.