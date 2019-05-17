العلماء الروس يعتزمون إنشاء مختبرات في القمر مطلع الثلاثينات

صرح مدير معهد الدراسات الفضائية الروسي، ليف زيليوني، بأن العلماء الروس اقترحوا البدء بإنشاء مختبرات فلكية فيزيائية على سطح القمر مطلع الثلاثينات.

وقال إن العلماء يعتزمون أولا نشر مختبريْن لإجراء بحوث الفيزياء الفلكية ودراسة الأشعة الكونية في منطقة قطب القمر ليزداد عدد المختبرات فيما بعد إلى 5 مختبرات. وسيتم نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بها إلى القمر بواسطة الصواريخ الفائقة الثقل.

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وأوضح العالم الروسي أن الروبوتات ستقوم بتجميع المختبرات القمرية، لكن عملية ضبطها النهائي من مهام رواد الفضاء في إطار بعثات قمرية مأهولة.

وأشار إلى أن المختبر الفضائي المتخصص في دراسة الأشعة الكونية سيقوم بتسجيل جسيمات مشحونة ذات طاقات عالية، مع العلم أن دراسة تلك الجسيمات على الأرض لا يمكن إلا بطريقة غير مباشرة، أي من خلال دراسة آثار تعاملها مع الغلاف الجوي.

وقال إن مختبر الدراسات الفلكية اللاسلكية سيسمح بتسجيل الإشارات الواردة من أجرام فضائية بعيدة واقعة في مجرات أخرى.

يذكر أن رواد الفضاء الروس قد يزوروا القمر لأول مرة في مطلع الثلاثينات ليؤسسوا بحلول عام 2035 أول قاعدة على سطح القمر.

المصدر: تاس