اكتشاف 5 كواكب تحتاج أكثر من 15 عاما للدوران حول نجمها

اكتشف فريق من علماء جامعة جنيف 5 كواكب خارج منظومتنا الشمسية، يدوم دورانها حول نجمها 15 عاما أرضيا فأكثر.

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وساعد العلماء في اكتشاف الكواكب تلسكوب "EULE" الأوروبي المخصص قبل كل شيء لدراسة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.

وبمقدور تلسكوب "EULE" تحديد سرعة دوران الكواكب بدقة بضعة أمتار في الثانية. كما بوسعه اكتشاف كوكب بكتلة تشبه كتلة نبتون. وقالت، إيميليا ريكمن، العالمة المشاركة في الدراسة، إن الكواكب الـ 5 المكتشفة حديثا يتراوح وقت دورانها حول نجمها بين 15.6 و40.4 عام أرضي. أما كتلتها فتزيد بمقدار 3 مرات و27 مرة عن كتلة المشتري.

وبنتيجة هذا الاكتشاف، ازداد عدد الكواكب المكتشفة التي تزيد دورتها عن 15 عاما ليبلغ 26 كوكبا.

وجاء على موقع جامعة جنيف أن علم الفلك يعرف إلى الآن ما يزيد عن 4 آلاف كوكب، تشكل غالبيتها أجراما فضائية ضخمة قريبة من نجومها.

المصدر: تاس