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صاروخ النقل "Antares" يتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

صاروخ النقل
NASA / Joel Kowsky
إطلاق صاروخ Antares إلى الفضاء
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أطلق صاروخ النقل "Antares" من فرجينيا وعلى متنه المركبة "Cygnus" التي تحمل إلى رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية مواد غذائية ومعدات وأجهزة.

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وانطلق الصاروخ ليلة الخميس، الساعة 23:46 بتوقيت موسكو من مطار فلوبس الفضائي بولاية فرجينيا. وتعود ملكية الصاروخ والمركبة "Cygnus" إلى شركة "Northrop Grumman".

كما انفصلت المرحلة الأولى التي تستخدم فيها محركات "RD-181" بعد مضي 3 دقائق على إطلاق الصاروخ.

وتحمل المركبة "Cygnus" إلى المحطة الفضائية الدولية زهاء 3.5 طن من المواد الغذائية والضرورية للرواد، ومعدات وأجهزة وفئرانا للتجارب العلمية، ومن المنتظر التحامها بالمحطة، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري.

وستبقى المركبة "Cygnus" ملتحمة بالمحطة الفضائية لغاية منتصف يوليو، وبعد أن تنفصل، ستحلق في الفضاء لغاية شهر ديسمبر من أجل إطلاق أقمار صناعية صغيرة وإجراء تجارب علمية.

المصدر: نوفوستي

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