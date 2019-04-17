علماء يابانيون يعدون قائمة طعام لمستوطني القمر

أفادت صحيفة "Asahi" اليابانية بأن الخبراء في وكالة الدراسات الفضائية اليابانية ينوون إعداد وجبات طعام خاصة، سيتناولها أعضاء البعثات القمرية مستقبلا.

ويفترض أن يستطيع أعضاء البعثات القمرية تناول وجبات متكاملة بحلول عام 2040، حيث ستعمل على سطح القمر قاعدة فضائية دائمة أو بضع قواعد.

وتنحصر الفكرة الرئيسة في إنتاج جزء أساسي من المواد الغذائية والمأكولات مباشرة على القمر، ونقل جزء أصغر منها من الأرض.

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ويأمل العلماء في أن تستكمل على سطح القمر دورة تكنولوجية غير منقطعة، لا تضم إنتاج المواد الغذائية فحسب بل ومعالجة النفايات الغذائية.

واقترح اليابانيون نماذج من الأطباق يمكن أن يأكلها مستوطنو القمر بعد 20 عاما. ومن بينها ستيك من خلايا لحم البقر والدجاج التي تم إنماؤها صناعيا، وحساء من أعشاب البحر والسوشي.

يذكر أن اليابان تبدي في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا باستصلاح القمر. وعلى سبيل المثال، فإن شركة "تويوتا" وغيرها من الشركات اليابانية الكبرى، قررت المساهمة في مشروع تصنيع روفر قمري مأهول، يمكن أن يركبه رائد فضاء دون أن يرتدي بزة فضائية.

وعلاوة على ذلك، فهناك اقتراحات ببناء منشأة على سطح القمر، تتسع لألف شخص بحلول عام 2040.

المصدر: تاس