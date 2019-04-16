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مصدر: الأمريكية كريستينا كوك ستبقى في الفضاء نحو سنة

الفضاء

مصدر: الأمريكية كريستينا كوك ستبقى في الفضاء نحو سنة
RT arabic.rt.com
رائدة الفضاء كريستينا كوك
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي أن رائدة الفضاء الأمريكية، كريستينا كوك، الموجودة حاليا في المحطة الفضائية الدولية، ستبقى هناك نحو سنة.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "أخذا بالاعتبار تغير موعد إطلاق وعودة المركبة (سويوز إم إس-13)، بناء على طلب (ناسا)، من 6 إلى يوم 20 يوليو، والعودة من 18 ديسمبر إلى 6 فبراير 2020، فإن كريستينا كوك ستعود إلى الأرض مع الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والإيطالي لوقا بارميتانو، أي ستبقى في الفضاء 329 يوما".

ووفقا للمصدر، فإن كوك ستسجل رقما قياسيا نسائيا جديدا في طول فترة بقاء المرأة في الفضاء، حيث سجلت الرقم السابق الأمريكية، بيغي واتسون، وكان 289 يوما.

يذكر أن رائدي الفضاء السوفيتيان: فلاديمير تيتوف وموسى ماناروف، بقيا في الفضاء عامي 1994-1995على متن محطة "مير" السوفيتية 438 يوما.

المصدر: نوفوستي

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