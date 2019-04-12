كيف تفاعلت الفئران مع انعدام الجاذبية على متن المحطة الفضائية؟ (فيديو)

بدأت الفئران التي نقلت إلى المحطة الفضائية الدولية بالجري الدائري بعد مضي 7-10 أيام على وصولها إلى المحطة.

وتفيد مجلة "Scientific Reports" التي نشرت مقالا حول الموضوع، بأن تصرفات الفئران كانت في البداية مماثلة لتصرفات المجموعة التي بقيت على الأرض، إذ كانت تأكل وتنام وتغتسل وتستكشف المكان. بعد ذلك، تغيرت تصرفاتها وبدأت تجري في القفص في مسار دائري.

ووفقا للعلماء، فقد قامت بهذا النشاط الفئران الصغيرة فقط، إما لعدم كفاية الحركة أو أنها حاولت تجاوز التوتر النفسي بسبب وجودها في حالة انعدام الجاذبية.

وهدف العلماء من إجراء هذه التجربة، إلى تحديد كيف يؤثر البقاء في الفضاء لفترة طويلة في الجسم، الأمر الذي تمكن ملاحظته في الفئران أسرع مما في البشر.

المصدر: لينتا. رو