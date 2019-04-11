مهندسون روس يبتكرون حماما وغسالة للمحطة الفضائية الدولية

اقترح مبتكرون روس استخدام منظومة مغاسل وحمام وغسالة ملابس ومحطة لتنقية الماء، في المحطة الفضائية الدولية والمركبات الفضائية للرحلات البعيدة.

وجاء في المقال الذي كتبه المبتكرون ونشرته مجلة "تقنيات وتكنولوجيا الفضاء"، إن "كلفة تزويد محطة الفضاء الدولية بمنظومة كاملة لدورة مياه، تحتوي على غسالة ملابس ومغاسل وحمام ومحطة تجديد الماء، ستسترد خلال أقل من سنتين".

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ويشير المبتكرون إلى أن العمل كان جاريا لتزويد محطة "مير" الروسية بمنظومة مشابهة. ولكن، اتضح أن الماء المجدد بتلك المنظومة يهيج الجلد والعيون. أما المنظومة المقترحة حاليا، فتتم تصفية الماء فيها بطريقة التناضح العكسي، أي أن الماء سيمر خلال غشاء "نصف ناضح". ويضيف المبتكرون أن منظومة أرضية مماثلة قد اكتملت واختبرت وتعمل بصورة جيدة.

ووفقا لهم، فإنه يمكن لهذه المنظومة تجديد 760-1200 لتر من الماء في دورة عمل واحدة، على أن يتم تغيير المرشحات مرة كل 3-4 أشهر.

كما يشير المهندسون إلى أن رواد الفضاء يستخدمون حاليا في المحطة الفضائية الدولية مناديل مبللة ومناشف، لذلك فإن الهدف الأساس من وجود هذه المنظومة على متن المحطة الدولية هو تحسين عمل وراحة رواد الفضاء.

المصدر: نوفوستي