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علماء القرم وكاليفورنيا يطورون جهازا لدراسة الشمس

الفضاء

علماء القرم وكاليفورنيا يطورون جهازا لدراسة الشمس
Globallookpress
شبه جزيرة القرم
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أعلن مدير مختبر مرصد فيزياء الشمس الروسي، الدكتور يوري تساب، أن علماء القرم وكاليفورنيا يتعاونون في تصميم معدات استقبال لتلسكوب برجي شمسي.

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وقال تساب في حديث لوكالة نوفوستي: "هذه المعدات التي بدأنا بصنعها بالتعاون مع زملائنا في الولايات المتحدة تسمى مقياس الطيف، حيث أن تأثير زيمان يوضح انقسام الخطوط الطيفية لذرات المواد التي هي موضع الدراسة في المجال المغناطيسي. أي أنه بالإمكان دراسة شدة واتجاه واستقطاب الخصائص الأخرى للمجال المغناطيسي للشمس، المرتبط بالنشاط الشمسي والتوهجات".

ووفقا لتساب، يجب إنجاز العمل خلال سنتين. وأضاف أن "التعاون مع الزملاء الأمريكيين يجري على مستوى الاتصالات العلمية، ولا يتم خلاله أي توثيق لهذا التعاون بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على جمهورية القرم".

المصدر: لينتا. رو

 

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