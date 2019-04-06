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إقرار نشيد موسيقي لقاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية (فيديو)

الفضاء

إقرار نشيد موسيقي لقاعدة
Sputnik Sergey Mamontov
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قال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في حسابه على تويتر، إن أغنية "بايكونور" التي وضعها الفنان المعروف، ألكسندر مارشال، يجب أن تصبح نشيدا لمطار "بايكونور" الفضائي.

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وشكر روغوزين الفنان على إبداع تلك الأغنية، قائلا إنها تصلح لأن تكون نشيدا موسيقيا للقاعدة الفضائية.

ونشر روغوزين أغنية "بايكونور" على "يوتيوب" بفيديو يظهر إنجازات الاتحاد السوفيتي وروسيا في مجال الفضاء.

يذكر أن مطار "بايكونور" الفضائي يقع في محافظة "كيزيل أورطة" الكازاخستانية، ويشغل مساحة 6 آلاف و717 كيلومترا مربعا. ووقعت روسيا عام 1994 مع كازاخستان اتفاقية استئجار المطار لمدة 20 عاما. ثم تم تمديد الاتفاقية لغاية عام 2050.

المصدر: تاس

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