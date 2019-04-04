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صاروخ "سويوز" الروسي ينقل أربعة أقمار بريطانية إلى مدارها

الفضاء

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انطلق صاروخ "سويوز-إس تي" الروسي من مطار كورو الفضائي الواقع في غويانا الفرنسية، اليوم الخميس، وعلى متنه أربعة أقمار اتصال اصطناعية من تصميم شركة OneWeb البريطانية.

ويتوقع، بناء على خطة المهمة، أن يتم نقل الزوج الأول من أقمار الاتصال إلى مدارهما بعد ساعتين ودقيقة واحدة من انطلاق الصاروخ، ليليها نقل الزوج الثاني، بعد عشرين دقيقة من ذلك.

المصدر: تاس

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