صاروخ "سويوز" الروسي ينقل أربعة أقمار بريطانية إلى مدارها

انفصلت أقمار الاتصال الاصطناعية الأربعة بنجاح عن معزّز الصاروخ الروسي "سويوز إس تي"، حسبما أفاد مركز إدارة التحليقات التابع بمركز غويانا الفضائي، اليوم الخميس.

وتوجد الأقمار الأربعة حاليا في مدار انتقالي، تمهيدا لبلوغها لاحقا مدار عملها المستمر وارتفاعه 8069 كلم. وقد نشرت الأقمار بطارياتها الشمسية وبثت إشارات الجاهزية إلى الأرض تأكيدا على أنها تعمل بشكل صحيح.

وفي وقت سابق من الخميس، انطلق صاروخ "سويوز-إس تي" الروسي من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وذلك من أجل نقل أربعة أقمار اتصال من تصميم شركة OneWeb البريطانية إلى مدارها حول الأرض.

وتخطط الشركة المذكورة لنقل حوالي 600 قمر اتصال إلى المدار للبدء في استخدامها تجاريا في العام 2020، على أن تغطي هذه الأقمار، بحلول العام 2021، كوكب الأرض كله على مدار 24 ساعة.

المصدر: وكالات