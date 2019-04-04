"ناسا" تؤجل أول رحلة تجريبية غير مأهولة لمركبة "Starliner"

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق أول رحلة تجريبية غير مأهولة لمركبة "Starliner"، التي أنتجتها "بوينغ"، إلى شهر أغسطس المقبل، والنسخة المأهولة منها إلى نهاية 2019.

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وقد بررت "ناسا" تأجيل الاختبار بعدم وجود إمكانيات الإطلاق، في شهري أبريل ومايو، وكذلك إطلاق صاروخ النقل "Atlas V" وعلى متنه أقمار صناعية لحساب القوات الجوية الأمريكية.

وجاء في بيان للوكالة أن "أول رحلة مأهولة للمركبة ستكون في نهاية عام 2019، وهذا الموعد يجب تأكيده قبل موعد الإطلاق بفترة". وأشارت إلى أن الاختبارات ستشمل التأكد من صلاحية منظومة إجلاء الطاقم في حالة الطوارئ عند الإطلاق.

وأعلن سابقا أن شركة بوينغ تنوي اختبار المركبة "Starliner" غير المأهولة، في شهر أبريل الجاري، ولكن بعد فترة، أعلنت الشركة أنها تؤجل هذا الاختبار إلى شهر أغسطس، وحينها لم تؤكد "ناسا" هذا الخبر.

المصدر: نوفوستي