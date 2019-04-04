البنتاغون ينوي التخلي عن استخدام محركات الصواريخ الروسية

تنوي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التخلي نهائيا عن استخدام محركات الصواريخ الروسية "RD-180"، بحلول عام 2022.

وقال جون ريموند قائد القوات الفضائية في القوات الجوية الأمريكية، في جلسة استماع أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب: "لدى القوات الجوية ثلاثة برامج استراتيجية طويلة الأمد (في مجال الفضاء)، تهدف في الدرجة الأولى إلى الوصول السريع إلى الفضاء. وهذه مسألة حساسة لنا ولمصالحنا الوطنية، كما جاء في استراتيجيتنا الوطنية".

كما تنوي الولايات المتحدة رفع قدرة المنافسة في هذا المجال، والتخلص من الاعتماد على محركات الصواريخ "RD-180" الروسية. وقال ريموند: "تستمر استراتيجيتنا في هذا المجال، حيث كانت جميع إطلاقاتنا ناجحة 100% (76 إطلاقا). كما خفضنا النفقات بمقدار 24% منذ عام 2012. ونتحرك ضمن إطار الخطة المعتمدة بشأن التخلي عن محركات (RD-180)".

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وأجاب ريموند عن سؤال لأحد أعضاء اللجنة فيما إذا كان يعني أن شراء محركات "RD-180" سيتوقف بنهاية عام 2019، وقال: "وفقا للقانون، هذه المشتريات يجب أن تتوقف عام 2022".

يذكر أن مايكل بيكر، رائد الفضاء السابق، المدير العام للمؤسسة الروسية الأمريكية "RD AMROSS" المشتركة، سبق أن أعلن أن توريد محركات (RD-180) الروسية سيستمر على الأقل لغاية عامي 2023-2024.

المصدر: نوفوستي