روسيا تطلق 6 صواريخ "بروتون" إلى الفضاء هذا العام

ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن روسيا عازمة على إطلاق 6 صواريخ من نوع "بروتون" إلى الفضاء هذا العام.

وأكدت مصادر في مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة الفضاء، أن "عام 2019 سيشهد إطلاق 6 صواريخ من نوع بروتون إلى الفضاء، أولها من المفترض أن يطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 23 مايو المقبل".

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الذي سينطلق في مايو سيحمل على متنه قمرا روسيا للاستشعار عن بعد، من نوع "Blagovest"، لينضم هذا القمر إلى مجموعة من 3 أقمار أخرى تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، أطلق أولها في أغسطس 2017، وأطلق الآخران في شهري أبريل وديسمبر من العام الماضي.

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وأشارت المصادر إلى أن آخر عملية إطلاق لصواريخ "بروتون" من قاعدة "بايكونور" ستكون أواخر هذا العام.

وابتداء من العام المقبل، من المفترض أن تبدأ روسيا بإطلاق هذه الصواريخ من قاعدة "بليسيتسك" التي تستخدمها عادة لإطلاق الصواريخ المخصصة لمهمات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن أقمار "Blagovest" طوّرت ضمن مشروع "Express 2000" التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتؤمن للجيش الروسي الاتصالات اللاسلكية في كل بقاع الأرض، وتمده بالبيانات اللازمة في أي منطقة يتواجد فيها.

المصدر: نوفوستي