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يُرى بالعين المجردة هذه الليلة.. القمر "يبتلع" كوكب زحل!

الفضاء

يُرى بالعين المجردة هذه الليلة.. القمر
NASA
كوكب زحل
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يشهد العالم هذه الليلة حدثا فلكيا غريبا يظهر خلاله القمر وكأنه يبتلع كوكب زحل.

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ولحسن الحظ، سيكون هذا الحدث مرئيا في معظم المناطق على الأرض، وستكون أفضل رؤية له في شرق أمريكا الجنوبية وفي جنوب إفريقيا.

وسيكون كوكب زحل مرئيا الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش، حيث سيبدو الكوكب كأنه ثقب صغير من الضوء بجوار القمر.

لكن حدث "ابتلاع" القمر لزحل سيقع قرابة الساعة 4:59 صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو ناتج عن احتجاب القمر، عندما يتداخل مع زحل.

وبعد "ابتلاع" القمر لزحل، "سيبصقه" في اتجاه الجانب الآخر. وسيستمر الحدث دقيقتين فقط، ما يتطلب سرعة كبيرة من المراقبين لالتقاط أفضل الصور، بالإضافة إلى الابتعاد عن مناطق التلوث الضوئي.

المصدر: ميرور

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