اليابان ترسل أسطول "رواد آليين" إلى المحطة الفضائية (فيديو)

بحلول عام 2020، قد يعمل أسطول من الروبوتات على متن المحطة الفضائية الدولية، ويتولى المهام الخطيرة، حتى يتمكن رواد الفضاء من التركيز على مشاريع أكثر تعقيدا.

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وكشفت عن هذا الهدف الرئيس شراكة جديدة بين الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) والشركة الناشئة للروبوتات الفضائية "GITAI".

وقال مؤسس شركة "GITAI" ورئيسها التنفيذي، شو ناكانوسي، لموقع "IEEE Spectrum": "نريد حل مشاكل التكلفة والسلامة في السفر البشري باستخدام تكنولوجيا الروبوتات".

وأضاف قائلا: "مشكلة السفر البشري هي الأكثر إلحاحا في صناعة الفضاء، وبالتالي فإننا نعمل على تطوير الروبوتات التي تعمل عن طريق الحضور عن بعد، في الفضاء، لأنه يمكن صنعها بشكل أسرع عمليا، من الروبوتات ذات التحكم الذاتي".

ونشرت الشركة فيديوهات عن الروبوتات الغامضة الشبيهة بالإنسان، حيث تقوم بمهام بسيطة في مختبر أنشئ ليبدو مثل المحطة الفضائية الدولية.

وتدعي الشركة الناشئة أن برامج الروبوتات التي سترسل إلى الفضاء، ستبث فيديو عالي الجودة بزاوية 360 درجة إلى الأرض بتأخير يبلغ 60 ميللي ثانية فقط.

وقالت الشركات إن إرسال الروبوتات إلى الفضاء سيكلف فقط عشر تكلفة إرسال البشر إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: ذي صن