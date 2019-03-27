"ناسا" ترصد ولادة "البقعة المظلمة العظيمة" على الكوكب الأزرق

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، صورة رائعة لـ"البقعة المظلمة العظيمة" على كوكب نبتون لأول مرة.

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وتتشابه هذه البقعة تماما مع تلك الحمراء العظيمة على كوكب المشتري، فهي عبارة عن عاصفة تتشكل في مناطق ذات ضغط جوي مرتفع.

وتشير وكالة الفضاء إلى أن هذه العواصف تتجمع في نبتون كل أربع إلى ست سنوات، وتستمر كل عاصفة نحو ست سنوات.

ورصدت مركبة الفضاء "فوياجير 2"، التابعة لوكالة ناسا، أول بقعة مظلمة عظيمة على نبتون، في عام 1989، لكن عندما أعاد تلسكوب هابل الفضائي زيارة الكوكب بعد خمس سنوات فقط، اختفت العاصفة.

وقالت إيمي سيمون، التي قادت الدراسة: "كانت بالتأكيد مفاجأة، لقد كنا معتادين على النظر إلى البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري، التي يفترض أنها تشكلت هناك لأكثر من مائة عام".

وكشفت الدراسة الجديدة عن مدى اختلاف "البقعة المظلمة العظيمة" على نبتون عن "البقعة الحمراء العظيمة" على المشتري.

.@NASAHubble, what's the weather... on Neptune? 💨 🌩️ ️



A storm tracking team at @NASAGoddard analyzes telescope data to observe the formation and paths of weather systems on the icy planet. What's next? Studying the storms' vortex and wind speed: https://t.co/z171Kv7JHhpic.twitter.com/B9C6IOkRms — NASA (@NASA) March 25, 2019

وشوهدت العاصفة المشهورة لكوكب المشتري منذ عام 1830 على أقل تقدير، وذلك بفضل تيارات الحزم النفاثة التي تحول دون تفكك "البقعة الحمراء العظيمة".

لكن الرياح على نبتون تعمل في نطاقات أوسع بكثير، ما يعني أن العواصف مثل "البقعة المظلمة العظيمة" تحوم عادة في ارتفاعات أعلى قبل أن تتفكك.

How long can a storm last on Neptune? 💨 🌩️



Up to six years.



Thanks to imagery provided by @NASAHubble, Goddard scientists are learning more about the life cycle of storms forming on the planet. https://t.co/2dNTJaqS5Ipic.twitter.com/7MGKi18LPl — NASA Goddard (@NASAGoddard) March 25, 2019

وتأمل وكالة ناسا الآن في دراسة التغيرات التي تطرأ على شكل الدوامة وسرعة الرياح في "البقعة المظلمة العظيمة".

وقال المعد المشارك في الدراسة، مايكل وونغ: "لم نقم أبدا بقياس الرياح مباشرة في دوامات نبتون المظلمة، لكننا نقدر سرعتها وسط العاصفة بـ 100 متر في الثانية، مشابهة تماما لسرعات الرياح داخل العاصفة العظيمة لكوكب المشتري".

المصدر: ميرور