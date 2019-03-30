روسيا تختبر درونا بمروحة في المحطة الفضائية الدولية

أعلن مستشار رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن رواد الفضاء الروس سيجرون على متن المحطة الفضائية الدولية اختبارات لدرون يسير بواسطة مروحة.

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وقال ألكسندر بلوشينكو، في حديث لوكالة نوفوستي إن "هذا الاختبار يأتي ضمن البرنامج المقرر".

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس التنسيق العلمي التقني "TsNIImash"، فسيتم أولا إرسال الدرون إلى المحطة الفضائية الدولية مع محرك بمروحة وجهاز تحكم ومعدات أخرى، حيث سيساعد الدرون على تصميم هيكل ووحدة الحركة.

واستنادا إلى نتائج هذه الاختبارات، سيتم تصميم درون آخر للعمل في الفضاء المفتوح، يزود بـ "عيون" تقنية، بالإضافة إلى أجهزة لتأمين الحمولة وأخرى لتركيب الدرابزين على الجزء الخارجي من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، بحيث يمكنه العمل خارج القطاع الروسي منها.

ومن المقرر أن تستمر هذه الاختبارات لغاية عام 2023.

المصدر: نوفوستي