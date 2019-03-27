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الولايات المتحدة تخطط لتجميع محرك نووي في مدار حول الأرض

الفضاء

الولايات المتحدة تخطط لتجميع محرك نووي في مدار حول الأرض
NASA
مكونات المحرك النووي
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تخطط إدارة البحوث المستقبلية بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار استعراضي لمحرك نووي للصواريخ في مدار قريب من الأرض.

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وبحسب "The Aviation Week"، فإن هناك مقترحا يقضي بأن يستخدم المحرك يورانيوم منخفض التخصيب، يكون محتوى نظائر "U-235" فيه بحدود 5-20%، على أن يتم إنتاج هذا الوقود بطريقة إضافية، ومن أجل السلامة، يقترح تجميعه في مدار قريب من الأرض.

وخصص لتمويل مشروع ROAR أو (Reactor On A Rocket) مبلغ 10 ملايين دولار من ميزانية عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" استعرضت، في نوفمبر عام 2018، مظهر مركبة فضائية بمحرك نووي من تصميم "مركز كيلديش" الروسي.

المصدر: لينتا. رو

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