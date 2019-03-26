مسبار "فينيرا-دي" سيبحث عن البرق على الزهرة

أفاد بيان نشره الموقع الإلكتروني لمعهد بحوث الفضاء بأن المسبار "فينيرا-دي" بعد هبوطه على سطح كوكب الزهرة، سيقوم بتسجيل البرق في غلافه الجوي.

وجاء في البيان أن "الأجهزة الموجودة على سطح الكوكب ستقوم بدراسة تركيب تربته على عمق بضعة سنتمترات، وعمليات تفاعل المواد على السطح مع الغلاف الجوي، وكذلك تركيب الغلاف والهباء الجويين. علاوة على هذا، سيرصد المسبار النشاط الزلزالي والبرق المحتمل".

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وكانت مجموعة العمل العلمية الروسية الأمريكية المشتركة بشأن مشروع دراسة كوكب الزهرة، قد قدمت برنامج مهمة المسبار "فينيرا-دي"، الذي يتضمن دراسة شاملة لغلافه الكوكب وسطحه وبنية باطنه والبلازما المحيطة بالكوكب.

وقُدم هذا البرنامج إلى مجلس شؤون الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية وإلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وسوف يقدم إلى مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أيضا.

المصدر: نوفوستي