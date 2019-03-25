أمريكا عاجزة عن منافسة روسيا في إيصال الرواد إلى الفضاء

أشار رئيس وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إلى أن المركبات الفضائية الأمريكية غير قادرة على منافسة مركبات "سويوز" الروسية، في إيصال الرواد إلى الفضاء.

وقال المسؤول: "وفقا لتقديراتي، فإن تكلفة إرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Starliner وDragon 2 الأمريكية تتراوح ما بين 110 و120 مليون دولار لكل رائد فضاء، أما تكلفة إرسال الرائد إلى الفضاء باستخدام مركبات سويوز الروسية فتبلغ 80 مليونا فقط، لدينا هامش كبير في التكلفة، نحن قادرون على المنافسة".

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وأضاف روغوزين قائلا إن "روسيا عازمة على إرسال 4 مركبات مأهولة إلى الفضاء كل عام، وهذه المركبات ستحمل رواد الفضاء الروس والأمريكان أيضا، كما ستقل السياح الذين سيذهبون في رحلات إلى محطة الفضاء الدولية كما جرت العادة سابقا".

يذكر أن مركبات "سويوز" الفضائية هي الوحيدة التي تقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، منذ العام 2011، حينما أوقفت أمريكا برنامج "Space Shuttle" الفضائي.

ولكسر الاحتكار الروسي، بدأت الولايات المتحدة منذ فترة بإطلاق مركبات "Dragon 2" في رحلات اختبارية غير مأهولة، استعدادا لإطلاق رحلات مأهولة، في يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي