إطلاق أكثر من 100 قمر صناعي صغير إلى الفضاء

حملت المركبة الأمريكية "KickSat 2" إلى الفضاء أكثر من 100 قمر صناعي من نوع " Sprite".

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ويقول زاك مانشستر، مصمم مركبة "KickSat 2"، إن المركبة التي تم صنعها في جامعة كورنيل، كانت قد أطلقت إلى الفضاء من على متن المركبة الفضائية "Cygnus" في شهر فبراير الماضي، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية.

وأضاف مانشستر أن "KickSat 2"، حملت 104 أقمار صغيرة على شكل شرائح أبعادها 3.5×3.5 سم، ويزن كل منها خمسة غرامات فقط، ومثبت عليها جهاز إرسال لاسلكي.

وأكد الفلكي، سيس باس، استقبال إشارات لاسلكية من هذه الأقمار الصغيرة، وقد طلب زاك مانشستر من جميع هواة الراديو الإسراع في الاستماع إلى إشارات هذه الأقمار، لأنها قريبا ستبدأ بالانخفاض وتحترق في الغلاف الجوي.

المصدر: نوفوستي