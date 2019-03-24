اقتراح برنامج أمريكي لدراسة نبتون وقمره تريتون

اقترح خبراء من مختبر الطاقة النفاثة بوكالة "ناسا" على المشاركين في مؤتمر دراسة القمر والكواكب، برنامجا لدراسة نبتون وقمره تريتون، كما اقترحوا إرسال مسبار "Trident" إلى تريتون.

ونقلت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" عن مديرة معهد دراسة القمر والكواكب في هيوستن، لويزا بروكتر، قولها: "حان الوقت لبناء محطة علمية رخيصة نسبيا وإرسالها إلى نبتون، لأنه من المهم جدا معرفة ما إذا كان قمر هذا الكوكب صالحا للحياة أم لا".

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يقدم مشروع دراسة تريتون، الذي تغطي سطحه قشرة من جليد الماء والنيتروجين، إلى "ناسا" في مارس الجاري، في إطار برنامج "Discovery" الذي يقضي بأن يطلق كل عامين مسبار لدراسة كواكب المنظومة الشمسية.

وتعتزم ناسا أن تطلق، في أكتوبر عام 2021، مسبارا لدراسة 7 كويكبات في المنظومة الشمسية. أما المسبار الأول في ذلك البرنامج فهو "Mars InSight" الذي هبط، في نوفمبر الماضي، على سطح المريخ في منطقة هضبة "اليزيوم".

يذكر أن تريتون المكتشف عام 1846، هو أكبر أقمار كوكب نبتون، ويبلغ قطره 2706 كيلومترات. وافترض العلماء أن نبتون خطفه من حزام كويبر بصفته أكبر تكتل للكويكبات في "ضواحي" المنظومة الشمسية.

المصدر: تاس