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"روس كوسموس" تعد بإرسال إنسان إلى القمر "قريبا جدا"

الفضاء

Globallookpress
القمر
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أعلن فلاديمير أوستيمينكو، ممثل مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة تخطط لإرسال إنسان إلى القمر في المستقبل القريب.

وقال أوستيمينكو في تصريح لوكالة نوفوستي معلقا على مسألة إرسال إنسان إلى القمر: "قريبا.. ووفق المقاييس الفضائية قريبا جدا وإلى القمر بالذات".

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وكانت جينيفر فوغارتي المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا بصورة أولية غير رسمية بشأن الرحلة إلى القمر.

وجاءت تصريحات أوستيمينكو وفوغارتي خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو بمناسبة بدء تجربة عزل "SIRIUS"، التي تحاكي مهمة البعثة الدولية إلى القمر ومدتها 120 يوما، في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ويشارك فيها ستة أشخاص.

من جانبه، قال رائد الفضاء الروسي، سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي للرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس"، إن الرحلة إلى القمر يجب أن تبدأ بحلول عام 2030، بعدها تبدأ عملية إنشاء القاعدة القمرية.

المصدر: لينتا. رو

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