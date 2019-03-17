"بوينغ" تطلق أول مركبة لها نحو المحطة الفضائية الدولية

صرّح مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء بأن مركبة "Starliner" الفضائية التي طورتها شركة "بوينغ"، ستنطلق إلى الفضاء، في شهر أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر أمريكية معلومات تفيد بأن مركبة "Starliner" غير المأهولة من المفترض أن تطلق نحو محطة الفضاء الدولية، في 29 من أبريل 2019، لتلتحم بالمحطة بعد 24 ساعة تقريبا من إطلاقها، وتعود إلى الأرض، في السابع من مايو هذا العام.

وستعد هذه الرحلة للمركبة رحلة تجريبية لاختبار قدراتها على التحمل، ونقل الحمولات والالتحام الدقيق بالمحطة الفضائية، استعدادا لإرسالها في رحلة أخرى مأهولة في الصيف المقبل.

وكانت مصادر في وكالة "ناسا" قد صرحت سابقا بأن مركبة "Starliner" من المفترض أن تنطلق في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية، في 27 أغسطس المقبل، حاملة على متنها 3 رواد فضاء هم: مايكل فينك، ونيكول مان، وكريستوفر فرغيوسون، وفي حال نجاح هذه المركبة في الرحلات الأولى، ستعتمد من قبل "ناسا" مستقبلا لنقل الرواد نحو المحطة الفضائية.

ومن جهة أخرى، تخطط الولايات المتحدة في يوليو المقبل لإطلاق نوع آخر من مركبات الفضاء المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية، هي مركبات "Dragon-2" من تطوير شركة "سبيس إكس"، وبذلك ستكسر أمريكا الاحتكار الروسي في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي