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التحام ناجح لمركبة "سويوز" المأهولة بالمحطة الدولية

الفضاء

التحام ناجح لمركبة
Roscosmos
رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية
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التحمت المركبة الفضائية الروسية المأهولة "سويوز إم إس-12" بمحطة الفضاء الدولية، وانتقل طاقمها إلى المحطة بسلام.

وانطلقت المركبة الليلة الماضية في تمام الساعة 22.14 بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان، وبلغت المحطة والتحمت بها في تمام الساعة 4.02 من فجر اليوم.

وضمّ طاقم "سويوز" ثلاثة رواد هم الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هيغ، والأمريكية كريستينا كوك، وكان في استقبالهم في المحطة الفضائية الروسي أوليغ كونونينكو والأمريكية آين مكلاين والكندي ديفيد سين-جاك.

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ويعدّ الروسيان أوفتشينين وكونونينكو للخروج إلى الفضاء المفتوح في 29 مايو المقبل، أما رواد وكالة "ناسا" فيخططون للخروج إلى الفضاء في 22 و29 مارس الجاري وفي 8 أبريل المقبل، حيث لأول مرة  في التاريخ ستخرج إلى الفضاء في آن واحد امرأتان هما كوك، ومكلاين.

كما ستجرى تجارب علمية عديدة على متن المحطة الفضائية الدولية 300 في القطاع الأمريكي، و59 في القطاع الروسي، منها أربع ستوكل للروبوتات.

 المصدر: نوفوستي

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