علماء روسيا وأمريكا يبحثون إنشاء نظام ملاحة في مدار القمر

صرح نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، يوري باليغا، لوكالة "تاس" الروسية، بأن العلماء الروس والأمريكيين بحثوا إنشاء نظام للملاحة الفضائية يشبه "غلوناس" في مدار القمر.

وجرت المحادثات بهذا الشأن حسب، باليغا، في مقر "ناسا" بالولايات المتحدة، في 12 مارس الجاري. وأضاف أن كل المشاركين في المشاريع القمرية يمكن أن يستخدموا في المستقبل هذا النظام القمري للملاحة الفضائية.

إقرأ المزيد

وقال نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إن الوفدين الروسي والأمريكي بحثا كذلك مشروع البعثة الفضائية إلى الزهرة، والتي بلغت المساهمة الروسية فيه 80%، ومشروع المحطة الفضائية القمرية المدارية الأمريكية، وهبوط رواد الفضاء على سطح القمر والبرنامج القمري الروسي باستخدام المسابير غير المأهولة.

واستطرد قائلا: "اتفقنا على عقد اجتماعين آخرين أحدهما بشأن القمر في ربيع عام 2020، وسيعقد الآخر في الخريف المقبل بشأن الزهرة".

المصدر: تاس